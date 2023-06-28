В Самарской области ввели штрафы за приставание к прохожим

В регионе теперь будут наказывать рублем за приставание к прохожим и за нарушение правил выгула собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 июня 2023 года, на пленарном заседании Самарской губернской думы приняли ряд новых региональных законов. Один из них устанавливает запрет на приставание к людям в общественных местах. Речь идет о попрошайках, гадалках и настойчивых уличных продавцах.

Для нарушителей этого запрета предусмотрели административное наказание — штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное нарушение — уже от 4 до 5 тысяч рублей.

Еще один принятый накануне закон касается правил содержания и выгула домашних животных. Запрещается самовыгул собак, выгул без намордника и короткого поводка, оставление четвероногих на улице без присмотра. За несоблюдение этих правил тоже придется заплатить рублем. Штраф для обычных граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч, для юрлиц — от 7 до 15 тысяч.

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