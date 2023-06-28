В Самарской области мужчина украл из чужого гаража 45 кг меди

Патрульные передали злоумышленника полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кинель Самарской области местный житель украл из чужого гаража 45 килограмм меди. Злоумышленник проник на территорию пункта приема металлолома.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину, который подходил под описание находившегося в розыске преступника. Месяц назад неизвестный вскрыл гараж на территории пункта приема металлолома и украл из него 45 кг меди. Росгвардейцы остановили мужчину, который начал нервничать во время беседы.

Патрульные задержали мужчину и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Возбуждено уголовное дело.