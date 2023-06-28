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НовостиОбщество28 июня 2023 6:53

В Самарской области мужчина украл из чужого гаража 45 кг меди

Правоохранители задержали подозреваемого
Алена ПРОВКИНА
Патрульные передали злоумышленника полиции

Патрульные передали злоумышленника полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кинель Самарской области местный житель украл из чужого гаража 45 килограмм меди. Злоумышленник проник на территорию пункта приема металлолома.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, стражи порядка обратили внимание на подозрительного мужчину, который подходил под описание находившегося в розыске преступника. Месяц назад неизвестный вскрыл гараж на территории пункта приема металлолома и украл из него 45 кг меди. Росгвардейцы остановили мужчину, который начал нервничать во время беседы.

Патрульные задержали мужчину и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Возбуждено уголовное дело.