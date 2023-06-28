«Дом Сивре» и «Дом Кошелевой» взяли под охрану в Самаре

Внешний архитектурный облик «Дома Сивре» выполнен в стиле модерн. Фото: https://cultnaslediesamregion.ru/

В Самаре утвердили предмет охраны объектов культурного наследия «Дом Сивре» и «Дом Е.Н.Кошелевой». Соответствующие приказы опубликованы в разделе правовой информации 28 июня.

Первое здание, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Степана Разина, 128. А второе расположено на Ульяновской, 14/Галактионовской, 171а.

Предметами охраны являются сами здания и их архитектурные особенности. Внешний архитектурный облик «Дома Сивре» выполнен в стиле модерн, а «Дома Кошелевой» – в стиле эклектики с чертами классицизма.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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