В Самарской области мужчина украл холодильник из общежития

Мужчина вытащил чужой холодильник. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Жигулевск Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Из ее комнаты в общежитии украли холодильник.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая рассказала, что временно проживает в другом городе. Комната какое-то время пустовала. Сестра женщины приехала проверить помещение и обнаружила пропажу холодильника. Сумму причиненного ущерба составляет 10 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 31-летнего безработного местного жителя. В ходе опроса мужчина признал свою вину. Он рассказал, что дождался темноты, вскрыл дверь и украл холодильник. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.