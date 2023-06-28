Эксперты обсуждают актуальные вопросы земледелия на конференции в Самаре

Самарская область имеет научную базу и опыт для реализации комплексных климатических проектов. Фото: минсельхозпрод Самарской области

В Самаре проходит международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии». В этом году она посвящена обмену опытом сельхозпроизводителей. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

Также эксперты обсуждают создание и работу аграрных карбоновых полигонов, вопросы импортозамещения, использование беспилотников в сельском хозяйстве для проведения полевых операций. Проводится обзор техники и технологий почвозащитного земледелия в России и мире.

Отмечается, что Самарская область имеет научную базу и опыт для реализации комплексных климатических проектов. А в направлении цифровизации земледелия министерство сформировало аналитический материал об использовании земель сельскохозяйственного назначения по каждому муниципальному району.

Конференция продлится три дня, в ней участвуют ведущие российские и зарубежные ученые, эксперты из Бразилии, Аргентины, США, Китая, Казахстана, Узбекистана, ряда африканских государств, а также представители глобального почвенного партнерства ФАО.

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