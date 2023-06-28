В Самаре полицейские нашли вора по оставленным на полу мокрым следам

Мужчина признался, что денежные средства он уже успел потратить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары у 32-летней местной жительницы из квартиры дома, расположенном в Торговом переулке, украли 10 тысяч рублей. В этот день она забыла закрыть дверь на замок после ухода мужа.

— Женщина была на кухне, когда услышала посторонние звуки и решила проверить входную дверь. Она оказалась приоткрыта, а на полу виднелись мокрые следы от обуви. По ним и удалось найти вора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Им оказался ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков 40-летний житель Куйбышевского района. Мужчина признался, что денежные средства он уже успел потратить. Из квартиры полицейские изъяли обувь, в которой он воровал деньги из чужой квартиры.

Суд назначил самарцу наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, а мужчина полностью возместил женщине ущерб.

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