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НовостиПроисшествия28 июня 2023 8:16

В Самаре полицейские нашли вора по оставленным на полу мокрым следам

Самарчанка забыла закрыть дверь на замок после ухода мужа
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина признался, что денежные средства он уже успел потратить.

Мужчина признался, что денежные средства он уже успел потратить.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары у 32-летней местной жительницы из квартиры дома, расположенном в Торговом переулке, украли 10 тысяч рублей. В этот день она забыла закрыть дверь на замок после ухода мужа.

— Женщина была на кухне, когда услышала посторонние звуки и решила проверить входную дверь. Она оказалась приоткрыта, а на полу виднелись мокрые следы от обуви. По ним и удалось найти вора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Им оказался ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков 40-летний житель Куйбышевского района. Мужчина признался, что денежные средства он уже успел потратить. Из квартиры полицейские изъяли обувь, в которой он воровал деньги из чужой квартиры.

Суд назначил самарцу наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, а мужчина полностью возместил женщине ущерб.

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