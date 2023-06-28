Житель Самарской области выплатил сыну почти полмиллиона рублей алиментов

Мужчина погасил задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель долгое время не выплачивал долг по алиментам. Он не выплатил сыну почти полмиллиона рублей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, 35-летний местный житель долгое время избегал оплату алиментов и не переводил средства своему несовершеннолетнему сыну. Должник знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но и после этого он не стремился помочь своему ребенку. В результате судебные приставы вынесли в отношении должника постановление об ограничении его в праве пользования транспортом.

Только послу ограничений алиментщик погасил задолженность в полном объеме – 490 тысяч рублей. Ограничения с мужчины сняли.