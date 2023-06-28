Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 9:00

Самарская область попала в рейтинг регионов страны по количеству социальных предприятий

В регионе работает 205 предприятий
Алена ПРОВКИНА
Самарская область попала в рейтинг

Самарская область попала в рейтинг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работает 205 социальных предприятий, которые состоят в реестре. Губерния вошла в рейтинг регионов страны по количеству предприятий.

По информации пресс-службы правительства региона, рост числа предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны губернатора. В регионе продолжает действовать широкий перечень инструментов поддержки для социального бизнеса. Губерния вошла в десятку субъектов страны. Предприниматели могут рассчитывать на финансовые программы фонда. Им доступны микрозаймы до 5 млн рублей по минимальной ставке 1% годовых.

Также в регионе ежегодно проходит специальная образовательная программа для предприятий. Выпускники могут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей.