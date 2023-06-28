Самарская область попала в рейтинг регионов страны по количеству социальных предприятий

Самарская область попала в рейтинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работает 205 социальных предприятий, которые состоят в реестре. Губерния вошла в рейтинг регионов страны по количеству предприятий.

По информации пресс-службы правительства региона, рост числа предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны губернатора. В регионе продолжает действовать широкий перечень инструментов поддержки для социального бизнеса. Губерния вошла в десятку субъектов страны. Предприниматели могут рассчитывать на финансовые программы фонда. Им доступны микрозаймы до 5 млн рублей по минимальной ставке 1% годовых.

Также в регионе ежегодно проходит специальная образовательная программа для предприятий. Выпускники могут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей.