В Самарской области еще больше жителей смогут воспользоваться гаражной амнистией

Депутаты губдумы приняли поправки в региональный закон "О земле", касающиеся гаражной амнистии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 27 июня 2023 года, Самарская губернская дума утвердила поправки в региональный закон «О земле». Они касаются так называемой гаражной амнистии.

- Был расширен перечень документов, позволяющих гражданину оформить гараж и земельный участок под ним. Благодаря этому число людей, узаконивших свое недвижимое имущество, значительно возрастет, - сообщили в пресс-службе областного парламента.

Так, в перечень документов, с помощью которых самарцы могут оформить свой гараж, включили: документ, изданный до 30 декабря 2004 года профсоюзной организацией, разрешающий возведение объекта на прилегающей к МКД территории; технический паспорт объекта с годом постройки; решение суда, указывающее на факт возведения гаража до 30 декабря 2004 года; документ, подготовленный в результате землеустройства, в котором указаны год постройки объекта и заявитель как землепользователь.

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