В Самарской области специалист техподдержки перевел мошенникам 2,5 млн рублей

Новый собеседник предложил перевести денежные средства на безопасный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области 38-летний местный житель, который работает специалистом технической поддержки одной из популярных торговых площадок, перевел мошенникам более 2,5 миллиона рублей.

— В начале июня на телефон мужчине настойчиво звонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отделе полиции Чапаевска зафиксировали махинации с его банковскими счетами, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы предотвратить кражу денежных средств, лже-полицейский рекомендовал оформить займ. Мужчина не поверил неизвестному и прервал разговор. Однако через несколько минут в мессенджер поступило сообщения от менеджера финансовой организации. В нем была указана личная информация и «кодовое слово» жителя Чапаевска.

Новый собеседник предложил перевести денежные средства на безопасный счет. Взволнованный мужчина прошел по предложенной ссылке и перевел более 2,5 миллиона рублей на «резервный» банковский счет. После этого он оказался в «черном списке»

На указанном счете в личном кабинете денег не было. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.