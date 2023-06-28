В Самарской области ипотечные заемщики активно оформляют налоговый вычет онлайн

Налоговый вычет оформил онлайн каждый десятый ипотечный заемщик в Поволжье / Фото: www.vtb.ru

Более 16 тысяч жителей регионов ПФО оформили заявки на возврат налогов, уплаченных на покупку недвижимости, онлайн. Это 9% от общего числа заемщиков в округе. Такие данные приводит ВТБ.

Сервис наиболее востребован в Саратовской области, где налоговым вычетом воспользовались 13% ипотечных заемщиков. Активно используют его жители Самарской губернии и Оренбуржья – на них приходится 11% и 10% соответственно. 9% – в Башкирии, Пермском крае, Нижегородской и Ульяновской областях. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидируют Татарстан, Башкирия и Самарская область.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в банке оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Наибольшая доля пользователей сервиса – в Дальневосточном, Уральском, Центральном и Сибирском федеральных округах.

С начала 2023-го заявки на получение имущественного вычета через онлайн-сервис оформили более 50 тысяч клиентов банка. Общее число заявок составило почти 120 тысяч. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Объем выплат в 2023-м приблизился к 3 млрд рублей.

– Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов позволяет ипотечным заемщикам бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. Простая процедура оформления и возможность получить возврат налогов в ранние сроки будут привлекать новых пользователей. По нашим оценкам, количество поданных заявлений в 2023 году кратно превысит результат прошлого года, – отметил управляющий банка ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

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