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НовостиОбщество28 июня 2023 9:34

В Самарской области глав двух сельских поселений обязали ликвидировать свалки

На территории провели проверку
Алена ПРОВКИНА
Дело направили в суд

Дело направили в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд обязал глав двух сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки. На территории провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, глав поселений Ключи и поселка Саперкино сельского поселения Два Ключа обязали ликвидировать свалки отходов. В адрес глав сельских поселений внесли представления, но в установленный срок работы не провели. Бездействие органов самоуправление нарушило права местных жителей.

Иски направили в суд, чтобы обязать глав поселений устранить нарушения. Исполнение решения суда взяли на контроль.