В Самарской области глав двух сельских поселений обязали ликвидировать свалки

Дело направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд обязал глав двух сельских поселений ликвидировать несанкционированные свалки. На территории провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, глав поселений Ключи и поселка Саперкино сельского поселения Два Ключа обязали ликвидировать свалки отходов. В адрес глав сельских поселений внесли представления, но в установленный срок работы не провели. Бездействие органов самоуправление нарушило права местных жителей.

Иски направили в суд, чтобы обязать глав поселений устранить нарушения. Исполнение решения суда взяли на контроль.