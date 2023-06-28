Дмитрий Азаров заинтересован в сотрудничестве Самарской области и Белоруссии в науке и технологиях

Фото: Светлана Осьмачкина

В среду, 28 июня 2023 года, в рамках проведения X форума регионов России и Беларуси в Уфе состоялась традиционная встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с главами субъектов двух стран. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров. Участники обсудили итоги развития межрегионального сотрудничества, а также определили приоритетные направления для дальнейшего взаимодействия.

Республика Беларусь является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Валентина Матвиенко подчеркнула, что Самарская область по итогам прошлого года оказалась в числе регионов-лидеров, поставляющих товары в Белоруссию.

Дмитрий Азаров, выступая на встрече, отметил, что развитие сотрудничества с республикой - безусловный приоритет работы правительства региона на международном направлении.

- Мы понимаем, что в условиях беспрецедентных по масштабу и несправедливости санкций особенно важно использовать инструменты и механизмы стимулирования экономического роста, позволяющие обеспечивать технологический суверенитет экономик наших стран, – добавил глава региона.

По словам губернатора, Самарская область и Белоруссия намерены сотрудничать в рамках проекта по запуску полного цикла производства беспилотников (в части поставки комплектующих, систем связи, систем определения себя в пространстве), в реализации совместных образовательных программ, а также развивать сотрудничество по направлению «умное агро». Кроме того, ранее были достигнуты договоренности о партнерстве самарского НОЦ «Инженерия будущего» и Национальной академии наук республики. Подписана дорожная карта научно-технологического сотрудничества на 2022-2025 годы. В нее вошли 20 проектов по различным направлениям: беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, новые материалы и технологии и др.

По словам Валентины Матвиенко, тема развития научно-технологического сотрудничества между регионами двух государств очень важна. Она высоко оценила предложения Самарской области по взаимодействию в Белоруссией в сфере науки и техники. Спикер Совета Федерации назвала его очень перспективным направлением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал