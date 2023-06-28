Продажу алкоголя запретили в Красноглинском районе Самары в дни Грушинского

Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в точках общепита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 июня по 2 июля с 08:00 до 23:00 в Самаре вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Красноглинского района. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Это связано с проведением юбилейного Грушинского фестиваля. Так, в поселке Прибрежный нельзя купить алкоголь на улицах Звездной (1-7), Парусной (1-32), Труда (1-22), Юности (1-9), Никонова (1-5), Овчарова (1-7), Знаменосной (3-5) и Прибрежной (№ 2-20).

Ограничение действует и в поселке Винтай на улицах Гагарина (1-18), Лесной (№ 2-10), Западной (1-13), Школьной (1-41), Озерной (1-34), Советской (1-19), Восточной (1-15). В селе Пискалинский Взвоз продажа алкоголя запрещена на улицах Озерной (1-38) и Школьной (1-40).

А в селе Задельное – на улицах Школьной (1-57), Северной (1-75), Набережной (1-34), Восточной (1-24). Отмечается, что запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в точках общепита.

Напомним, в 2023 году на торговой поляне Грушинского фестиваля будет запрещена продажа всего алкоголя, в том числе и пива.

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