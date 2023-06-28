В Самарской области 5 человек предстанут перед судом за кражу 1,2 млрд рублей

Дело направят в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области руководители производственного кооператива разработали преступную схему. Злоумышленники украли деньги у горожан.

По информации прокуратуры Самарской области, в офисе компании подозреваемые организовали прием средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20% годовых за использование. Фактически компания функционировали по принципу финансовой пирамиды. Организаторы открыли «стол заказов» в разных городах региона.

В течение 10 лет в финансовую пирамиду вложили деньги более 2,6 тысяч человек, у которых похитили более 1,2 млрд рублей. Уголовное дело направили в суд.