В Самаре пострадали два ребенка из-за столкновения легковушек

Авария произошла утром 27 июня. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Куйбышевском районе Самары из-за аварии пострадали два ребенка. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла утром во вторник, 27 июня 2023 года, в 10:30. 28-летний водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» ехал по улице 40 лет Пионерии в направлении улицы Стадионной. Во время движения машина врезалась в отечественную легковушку «Lada Granta», за рулем которой был 41-летний водитель.

В результате столкновения, пострадали водитель отечественной машины и два его пассажира – 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Их доставили в больницу.