Стала известна полная программа Грушинского фестиваля в 2023 году

В этом году фестиваль празднует 50-летний юбилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 июня, на Мастрюковских озерах стартует юбилейный Грушинский фестиваль. Мероприятие традиционно соберет большое количество гостей и участников из разных уголков страны, а организаторы вновь порадуют увлекательной программой. Рассказываем, что ждет гостей Грушинского фестиваля в 2023 году.

В этом году на поляне будет воссоздана атмосфера 70-х годов. Там будут работать ретро-фотозоны и костровая площадка, а юные гости смогут принять участие в мастер-классах. На поляне откроются новые образовательные, интерактивные проекты и новое выставочно-досуговое пространство «Аллея фестивалей». А улицы и тропы получат названия – на карте можно будет увидеть дорогу Юрия Визбора, аллею Юрия Кукина, перекресток Евгения Евтушенко и не только.

Участниками фестиваля в 2023 году станут Олег Митяев, Никита Высоцкий, Грушинское трио, Анатолий Киреев, Елена Фролова, Екатерина Котеночкина, ансамбль «Жаворонки» и многие другие. На сцены выйдут более 110 авторов, исполнителей, музыкантов, поэтов.

1 июля на Волге пройдет парусная регата. А в ночь с 1 на 2 июля состоится ночной гала-концерт на Гитаре. Отметим, что добраться до поляны можно будет на «Грушинском экспрессе». Он выйдет на маршрут 29 июня 2023 года.

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