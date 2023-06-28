В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тридцатиградусной жары

В жару очень важно пить много жидкости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришло долгожданное летнее тепло. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за жары. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Днем 29 и 30 июня в Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +30 °C, +32 °C, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, жителям рекомендуется не находиться долго на солнце, особенно с непокрытой головой, избегать повышенной физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

Также очень важно пить много жидкости. Утолять жажду лучше не сильно холодными напитками: водой, чаем, соком. Избежать употребление алкоголя, кофе или пива. Стоит следить за температурой воздуха в помещении и не сидеть прямо под вентилятором или кондиционером.

В это время лучше ходить в легкой и светлой одежде из натуральных тканей. А людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно четко следовать рекомендациям врача. С 12:00 до 15:00 пожилым и детям советуют совсем воздержаться от прогулок.

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