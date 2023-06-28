Скейтпарк открылся на площади Куйбышева в Самаре в июне 2023 года

Самарские спортсмены уже опробовали новинку Фото: скриншот с видео

В этом году на площади Куйбышева в Самаре открылся скейтпарк. Площадка появилась в июне и была установлена впервые в рамках акции «Самара в движении». Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Местные спортсмены уже успели оценить скейтпарк. И оказался довольно популярен – об этом можно судить из отзывов, которые оставили самарцы.

– Такие объекты нужны нашему городу, как воздух. Очень расстроились, когда узнали, что простоит тут он только до 1 сентября. Есть предложение после 1 сентября перенести его в парк Гагарина - там есть площадки, подходящие по размеру и покрытию, – выдвинули предложение жители города.

Помимо скейтпарка, на площади Куйбышева появились площадки для стритбола, футбола, панна-футбола, воркаута и городошного спорта.

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