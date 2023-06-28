Актер из Тольятти засветится на всю страну в новом фильме «Праздники»

В новом фильме тольяттинский актер исполнил роль сына соседки по даче Славика. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Актер из Тольятти снялся в полнометражном фильме «Праздники», в котором сыграл неуверенного и очень стеснительного парня. Картина с его участием выйдет на экраны кинотеатров 7 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Денис Парамонов родился в Тольятти, после школы он сразу поехал поступать в Москву, где окончил театральный колледж Олега Табакова и продолжил актерскую профессию в его театре. В 2022 году Денис вошел в ряды актеров московского художественного театра имени Чехова. Он также снимался в «Пищеблоке», «Филфаке» и др.

В новом фильме тольяттинский актер исполнил роль сына соседки по даче Славика. Сюжет сосредоточен вокруг семьи Пыжовых. Героиня узнает об измене мужа, но в семье ее удерживает желание пристроить любимых дочерей замуж. Они как раз привозят на майские праздники для знакомства с родителями своих избранников.

Герои фильма за длинные майские праздники преодолевают общими усилиями двух поколений тяжелый конфликт. Создатели рассчитывают, что семья Пыжовых станет такой же любимой зрителями как Кузякины из фильма «Любовь и Голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки».

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