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НовостиОбщество28 июня 2023 11:16

В Самаре устраняют дефекты фасада дома на улице Ново-Садовой

Подрядчик допустил ошибку во время ремонта
Алена ПРОВКИНА
Дефекты устранят в течение 6 месяцев

Дефекты устранят в течение 6 месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары провели проверку дома, в котором подрядчик выполнил капительный ремонт. Специалисты выявили нарушения в фасаде.

По информации прокуратуры Самарской области, капитальный ремонт фасада здания выполнили на улице Ново-Садовой, 232. Проверка выявила дефекты, допущенные при ремонте. В адрес гендиректора НО «ФКР» внесли представление об устранении нарушений законодательства.

В установленные гарантийный срок подрядчики не устранили недостатки. На фонд возложили обязанность выполнить работы в течение 6 месяцев.