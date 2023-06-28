В Самаре устраняют дефекты фасада дома на улице Ново-Садовой

Дефекты устранят в течение 6 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары провели проверку дома, в котором подрядчик выполнил капительный ремонт. Специалисты выявили нарушения в фасаде.

По информации прокуратуры Самарской области, капитальный ремонт фасада здания выполнили на улице Ново-Садовой, 232. Проверка выявила дефекты, допущенные при ремонте. В адрес гендиректора НО «ФКР» внесли представление об устранении нарушений законодательства.

В установленные гарантийный срок подрядчики не устранили недостатки. На фонд возложили обязанность выполнить работы в течение 6 месяцев.