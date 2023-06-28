В Самаре три сотрудницы «Кузнецова» стали мастерами по управлению знаниями

Новую квалификационную категорию получили Анастасия Арапова, Эллина Пронзалова и Ольга Сологубова / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самаре специалистам «ОДК-Кузнецов» присвоили квалификационную категорию «Мастер по управлению знаниями». Соответствующие сертификаты им вручили в рамках церемонии открытия нового центра конструкторских разработок и научных исследований предприятия.

Так, мастерами по управлению знаниями стали специалист отдела инновационного развития Анастасия Арапова, начальник отдела менеджмента качества и сертификации Эллина Пронзалова и специалист отдела надежности и качества проектирования Ольга Сологубова. Сертификаты им вручил заместитель гендиректора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Автор проекта «Обучающий курс для уполномоченных по качеству ОДК-Кузнецов» Эллина Пронзалова разработала программу обучения по основным функциональным компетенциям и актуализировала нормативно-правовую базу по этому направлению. Курс дистанционный. Он размещен на общекорпоративном модуле «Точка». Проект помогает упростить обучение сотрудников, назначенных уполномоченными по качеству, и сократить время их адаптации.

— За полгода работы над реализацией проектов наши специалисты применили на практике современные принципы управления знаниями и их жизненным циклом. Единая для всей ОДК система позволяет предлагать свои идеи, связанные с формализацией, использованием и распространением знаний. Это общая платформа, повышающая эффективность нашей работы за счет выстраивания горизонтальных связей между всеми предприятиями ОДК, — отметил генеральный конструктор самарского предприятия Павел Чупин.

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