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НовостиОбщество28 июня 2023 11:39

Самарцам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поиске работы в интернете

Эксперты советуют искать вакансии на крупных сайтах по поиску работы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Проблема мошенничества на рынке труда обострилась около трех лет назад

Проблема мошенничества на рынке труда обострилась около трех лет назад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии многие жители страны перешли на удаленный формат работы. Тем более, что выбор был: работодатели предлагали множество вариантов работы в интернете. Одновременно с этим возросла проблема мошенничества на рынке труда. Эксперты SuperJob рассказали самарцам, как не стать жертвой мошенников во время поиска интернет-заработка.

По данным специалистов, нередко обманщики орудуют в социальных сетях. Они предлагают перейти по ссылкам в платные каналы/группы и что-то оплатить: документы, спецодежду, учебные пособия. После получения денег, как правило, такие компании исчезают. Поэтому эксперты советуют искать работу на проверенных крупных сайтах – там каждая вакансия проходит тщательную проверку.

– В соответствии со статьей 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, – рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Не будет лишним рассмотреть вакансию. Если в ней указан большой заработок, а функционал описан размыто или не описан вовсе, то доверять таким работодателям не стоит. Также нужно оценить помещение, в котором работают сотрудники. Если офис не обустроен и в нем имеются только столы и телефоны – скорее всего, это компания-однодневка.

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