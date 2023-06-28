Самарцам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поиске работы в интернете

Проблема мошенничества на рынке труда обострилась около трех лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии многие жители страны перешли на удаленный формат работы. Тем более, что выбор был: работодатели предлагали множество вариантов работы в интернете. Одновременно с этим возросла проблема мошенничества на рынке труда. Эксперты SuperJob рассказали самарцам, как не стать жертвой мошенников во время поиска интернет-заработка.

По данным специалистов, нередко обманщики орудуют в социальных сетях. Они предлагают перейти по ссылкам в платные каналы/группы и что-то оплатить: документы, спецодежду, учебные пособия. После получения денег, как правило, такие компании исчезают. Поэтому эксперты советуют искать работу на проверенных крупных сайтах – там каждая вакансия проходит тщательную проверку.

– В соответствии со статьей 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, – рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Не будет лишним рассмотреть вакансию. Если в ней указан большой заработок, а функционал описан размыто или не описан вовсе, то доверять таким работодателям не стоит. Также нужно оценить помещение, в котором работают сотрудники. Если офис не обустроен и в нем имеются только столы и телефоны – скорее всего, это компания-однодневка.

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