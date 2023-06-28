Выездной медосмотр в автобусе доступен жителям двух районов Самарской области

Внутри находится два кабинета, в каждом из них обустроено рабочее место врача. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области появился новый диагностический комплекс. В нем смогут пройти медосмотр жители Нефтегорского и Алексеевского районов. Об этом сообщили в минздраве региона.

Передвижной медицинский комплекс предназначен для проведения флюорографии и маммографии. Ожидается, что с его помощью повысится доступность первичной диагностики онкологических заболеваний в отдаленных населенных пунктах.

Внутри находится два кабинета, в каждом из них обустроено рабочее место врача. Скоро их оснастят современным цифровым оборудованием, и специалисты приступят к работе. Новый комплекс позволит расширить охват жителей скринингом.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Самарскую область поступило 18 флюорографов и маммографов, а также 19 мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первичной медицинской помощи жителям в сельской местности.

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