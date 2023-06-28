Пожилой водитель «Гранты» сбил мотоциклиста в Самарской области

С места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 27 июня, в 13:10 в Комсомольском районе Тольятти 70-летний водитель автомобиля Lada Granta не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него.

— Пожилой мужчина ехал по автодороге М-5 «Урал» в направлении города Жигулевск. ДТП произошло в ходе движения на 971 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При повороте налево автомобилист не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался во встречном направлении. За рулем мотоцикла находился 30-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла. С места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение. В каком состоянии он сейчас находится, неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.