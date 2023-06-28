Более 800 самарских школьников получили медали «За особые успехи в учении» в 2023 году

Награды выпускникам вручала мэр города Фото: администрация Самары

В этом году 4618 школьников Самары заканчивают обучение в 11-х классах. В среду, 28 июня, самые выдающиеся из них были удостоены медалей «За особые успехи в учении». Почетную награду получили 839 человек. Ее выпускникам вручила мэр города Елена Лапушкина.

– Безусловно, это большой успех, которого ребята добились благодаря трудолюбию и настойчивости. Всем выпускникам, закончившим в этом году школу, желаю выбрать дальнейшее образование и тот путь, который будет вдохновлять на новые свершения и победы, – подчеркнула глава Самары.

Отмечается, что в 2023 году 96 самарских ребят набрали максимальный балл по ЕГЭ. По области показатели еще выше – так, 188 выпускников набрали 100 баллов по 8 учебным предметам, в том числе 14 школьников – сразу по двум.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.