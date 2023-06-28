Три человека утонули в водоемах Самарской области с 24 по 27 июня 2023 года

Трагедии произошли в короткий срок, несмотря на прохладную погоду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на прохладную погоду, в Самарской области продолжают регистрироваться случаи гибели на воде. Так, в период с 24 по 27 июня 2023 года на водоемах погибли три человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

24 июня спасатели извлекли из реки Чапаевка в Чапаевске тело 36-летнего мужчины. 26 июня стало известно о гибели 24-летнего молодого человека – он утонул в озере Соленый Овраг в районе села Воскресенка Волжского района. А 27 июня очевидцы извлекли из Волги в районе Климовки тело еще одного утонувшего мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

Всего с начала купального сезона в регионе зарегистрировано 16 происшествий на воде, в результате которых погибли 13 человек, 4 человека были спасены.

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