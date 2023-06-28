Появилось видео пожара в бывшей гуманитарной академии в Самаре

Огонь охватил помещения второго этажа и кровлю здания Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем в среду, 28 июня 2023 года, на улице 8-я Радиальная, 31 в Самаре произошел пожар. Огонь вспыхнул в здании бывшей гуманитарной академии. Публикуем видео с места происшествия и подробности.

— Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании поступило в 15:27. Установлено, что происходит горение помещений второго этажа и кровли. Площадь пожара составляет 100 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по рангу вызова — Пожар «1-БИС». На месте работают 35 человек и 10 спецмашин. Здание давно не используется, поэтому эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет.

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