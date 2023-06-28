Строительство нового центра правопорядка в Тольятти вышло на новый этап

Техническая готовность объекта составляет 60%. Фото: министерство строительства Самарской области

В Тольятти продолжается строительство нового центра правопорядка. Объект появится в Центральном районе. Его возведением занимается ООО «СК Сервис-Д». В июне 2023 года подрядчик вышел на новый этап работ.

– В здании идут работы по устройству чистовых полов 3 этажа, монтаж внутренних инженерных систем, шпаклевка 2,3 этажей, устройство наружных сетей, кровли, утепления фасада, монтаж противопожарных дверей. Также идет подготовка по благоустройству, – рассказали в министерстве строительства Самарской области.

Напомним, здание будет состоять из трех этажей. Здесь разместится городская прокуратура. Прием граждан будет осуществляться в кабинете на первом этаже, также проектом предусмотрено обслуживание маломобильных групп населения.

Сейчас техническая готовность объекта составляет 60%. Завершить строительство планируется в 2023 году.

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