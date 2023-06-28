В Самаре хотят продлить автобусные маршруты № 6 и 21

Перевозчик обратился в дептранс с заявлением об изменении трасс следования двух автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут изменить трассы следования двух автобусов. Компания-перевозчик обратилась в городской дептранс с заявлением о продлении маршрутов № 6 и 21. Информация отражена в документах на сайте администрации областной столицы.

Так, автобус № 6 сейчас ходит от Безымянского рынка до санатория «Самарский». Маршрут хотят продлить до Юнгородка. Также перевозчик планирует запустить отдельные рейсы от остановки «Барбошина поляна» до остановки «Юнгородок» (без заезда к Безымянскому рынку) и от остановки «Безымянский рынок» до остановки «Санаторий «Самарский».

Автобус № 21 в настоящее время курсирует от Барбошиной поляны до станции метро «Кировская». Маршрут намерены продлить до Юнгородка. Соответствующие изменения могут внести в реестр муниципальных маршрутов. Сейчас поправки в документ проходят согласование.

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