«РЖД» планирует вложить свыше 20,5 млрд рублей в проекты на территории Самарской области в 2023 году

Вопросы развития губернатор Дмитрий Азаров обсудил с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Фото: Дмитрий Бурлаков

В 2023 году «РЖД» планирует вложить более 20,5 млрд. рублей в проекты на территории Самарской области, что на 70% больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Дмитрия Азарова и начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева.

– Все реализуемые и планируемые к реализации проекты окажут влияние на развитие губернии, – подчеркнул начальник КбшЖД.

Средства позволят, в том числе, способствовать развитию станции Кинель, которая сейчас находится на этапе реконструкции. В конце 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления сортировочным процессом с использованием цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. Это позволит увеличить пропускную и перерабатывающую способность станции Кинель. В следующем году планируется начать реконструкцию станции Сызрань-1.

Ранее глава региона обращался в КбшЖД с инициативой по обновлению привокзальной площади Кинеля и строительству нового пешеходного моста на станции. В конце 2023 года планируется утвердить документацию по этим проектам. Модернизация коснется и вокзального комплекса Кинель.

«РЖД» активно реализует и социальные проекты. Сейчас в Кинеле реализуется проект по обновлению детского оздоровительного комплекса «Услада». К работам планируется приступить в 4-м квартале текущего года. В городе также будет построен ФОК – этот проект реализуют совместно с региональным правительством. Сейчас идет подготовка проектно - сметной документации.

– Здесь сердце дороги и люди, которые трудятся невзирая ни на какие сложности, в том числе по поддержанию технической готовности составов. Здесь колоссальная ремонтная база, компетенции, традиции. Я хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию станции и города в целом, – обратился губернатор к начальнику КбшЖД.