Самарские волонтеры прошли медицинскую миссию в новых регионах России

Самарские волонтеры-медики активно помогали и помогают жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей / Фото: Единая Россия

С начала СВО через медицинскую миссию партии «Единая Россия» в новых регионах прошли две тысячи волонтеров. В больницах и госпиталях Донбасса, Херсонской и Запорожской областях отработали более 800 медиков-добровольцев и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты». Среди них — и представители Самарской области.

— Самарские волонтеры по несколько недель или месяцев работали в центрах гуманитарной помощи в Мариуполе, Мелитополе, Купянске. Многие из выпускников медицинского колледжа имени Н. Ляпиной ушли добровольцами в зону СВО — лечить раненых, — рассказал координатор волонтеров реготделения партии Антон Родионов.

По его словам, более 30 добровольцев перед выездом на Донбасс прошли обучающий медицинский практикум. Занятия проходили на базе реготделения партии. Предложение исходило от волонтеров-медиков.

Отметим, в настоящее время планируется внести новое положение народной программы «Единой России». По словам депутата Госдумы Дмитрия Хубезова, это будет обучение всех жителей страны современным и эффективным правилам оказания первой помощи. Отвечать за создание единых программ обучения и подготовку инструкторов будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

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