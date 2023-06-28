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НовостиОбщество28 июня 2023 14:32

Жители Самарской области массово пожаловались на сбои в мобильной связи

Пользователи сообщают, что остались без связи и интернета
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сбои произошли вечером в среду, 28 июня

Сбои произошли вечером в среду, 28 июня

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером в среду, 28 июня 2023 года, жители Самарской области сообщили о сбоях в работе МТС. Пользователи пожаловались, что остались без интернета и связи. Проблема оказалась массовой – о неполадках рассказали многие самарцы. Ситуацию «КП-Самара» прокомментировали в пресс-службе МТС в Самарской области.

– Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над ее устранением, – пояснили в компании.

Напомним, география сбоев оказалась обширной – о них также сообщили жители Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Новосибирской, Пензенской областей, Чувашии, Башкортостана, Ставропольского края, Санкт-Петербурга.

Отметим, что проблема коснулась не всех – некоторые пользователи уверяют, что связь по-прежнему работает в штатном режиме.