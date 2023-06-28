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НовостиОбщество28 июня 2023 14:44

В Самаре уложили новое дорожное покрытие на улице Красных Коммунаров

Асфальт появился на 1,5 км проезжей части всего за сутки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Производственные мощности были увеличены для быстрого завершения ремонтных работ

Производственные мощности были увеличены для быстрого завершения ремонтных работ

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются ремонтные работы в рамках дорожного нацпроекта. Сейчас специалисты трудятся на улице Красных Коммунаров. Работы планируется завершить в скором времени – для этого были увеличены производственные мощности.

– В ночь на 28 июня на участке от улицы Калинина до 22 Партсъезда задействовали дополнительные силы и средства: 3 бригады, в составе которых 20 рабочих, 2 асфальтоукладочных комплекса, 7 катков и другую технику. Усиленно трудятся и работники завода по выпуску асфальтобетонной смеси, – рассказал первый заместитель директора подрядной организации Даниил Степанов.

К утру новое покрытие появилось по всей ширине дороги. Общая площадь участка составляет 13,5 тысячи «квадратов». После выполнения основных работ на дороге появятся искусственные неровности – их устроят там, где водителям нужно снижать скорость.

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