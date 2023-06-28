В Самаре уложили новое дорожное покрытие на улице Красных Коммунаров

Производственные мощности были увеличены для быстрого завершения ремонтных работ
Фото: администрация Самары
В Самаре продолжаются ремонтные работы в рамках дорожного нацпроекта. Сейчас специалисты трудятся на улице Красных Коммунаров. Работы планируется завершить в скором времени – для этого были увеличены производственные мощности.
– В ночь на 28 июня на участке от улицы Калинина до 22 Партсъезда задействовали дополнительные силы и средства: 3 бригады, в составе которых 20 рабочих, 2 асфальтоукладочных комплекса, 7 катков и другую технику. Усиленно трудятся и работники завода по выпуску асфальтобетонной смеси, – рассказал первый заместитель директора подрядной организации Даниил Степанов.
К утру новое покрытие появилось по всей ширине дороги. Общая площадь участка составляет 13,5 тысячи «квадратов». После выполнения основных работ на дороге появятся искусственные неровности – их устроят там, где водителям нужно снижать скорость.
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