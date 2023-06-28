Дмитрий Азаров рассказал о развитии сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь

Доклад был озвучен в рамках Х Форума регионов России и Беларуси. Фото: Светлана Осьмачкина

В среду, 28 июня, в Уфе состоялся Х Форум регионов России и Беларуси. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров. Во время доклада глава региона рассказал о развитии сотрудничества с Республикой. В частности, он напомнил о договоренностях, которые были достигнуты два года назад в рамках форума России и Белоруссии. Речь в них идет о том, что университеты и Академия наук республики станут партнерами НОЦ «Инженерия будущего», который действует в губернии.

– Наш университет сегодня также имеет в партнерские отношения сразу с тремя университетами, с ведущими научными школами Республики Беларусь. Мы работаем над конкретными проектами, нужными для нашего союзного государства, для обеспечения технологического суверенитета, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сотрудничество с Беларусью уже дает результаты. В их числе – рост внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой. Последние два года он увеличивается в 1,5 раза. Помимо этого, делегации из Беларуси регулярно посещают губернию, а самарские специалисты – братское государство.

– Мы видим, какие по-настоящему дружеские отношения существуют между главами наших государств. На мой взгляд, они и задают тон, и показывают пример, как это сотрудничество должно развиваться между регионами. Самарская область, как сегодня было отмечено на выступлении Валентины Матвиенко, обеспечивает это сотрудничество на очень высоком уровне, – подвел итог Дмитрий Азаров.

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