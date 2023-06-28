В двух селах Самарской области ликвидировали свалки после вмешательства прокуратуры

Свалки были обнаружены в Исаклинском районе Фото: прокуратура Самарской области

Еще две незаконные свалки были обнаружены на территории Самарской области. Они находились в Исаклинском районе, в границах населенных пунктов поселка Зеленовский села Ключи и поселка Саперкино села Два Ключа.

– Местные власти не приняли мер по устранению несанкционированных свалок. Подобное бездействие нарушает право жителей на благоприятную окружающую среду, а также создает угрозу проникновения отходов в недра подземных вод, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Представители надзорного органа направили в суд иски, в которых потребовали обязать местных властей устранить нарушения. Суд требования удовлетворил.

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