В Самарской области восстановили мобильную связь и интернет

Ранее жители губернии массово сообщали о неполадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС восстановил связь в регионах Поволжья, в том числе в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 28 июня, около 19:30.

– Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, – пояснили в пресс-службе МТС.

Напомним, ранее о проблемах в работе МТС сообщили жители нескольких регионов РФ. В их числе – Самарская, Кировская, Оренбургская, Ульяновская, Новосибирская, Пензенская области, Чувашия, Башкортостан, Ставропольский край, Санкт-Петербург. Россияне отмечали, что у них не работает сотовая связь и интернет.

В компании поясняли, что знают о неполадках и уже работают над их устранением. В результате восстановить связь удалось в короткие сроки.

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