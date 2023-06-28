Самарцы пожаловались на свалку в центре города, где поселились собаки и крысы

Свалка появилась после сноса гаражей, отмечают горожане Фото: скриншот с видео

Жители Самары сообщили о свалке, которая образовалась в центре областной столицы. Они отмечают, что мусор лежит несколько лет, а саму площадку уже облюбовали собаки. Подробности сообщили в региональном Народном фронте.

О скоплении мусора заявили жильцы домов по ул. Ленинградской 63, 65, 67, 69. Они отмечают, что свалка появилась после сноса гаражей в 2020 году.

– Подрядная организация вывезла с места сноса только металл. Мусор из гаражей лежит до сих пор. На помойке нашли себе место дворовые собаки, прибегающие с расположенного неподалеку Троицкого рынка. Помимо собак, там завелись крысы, – пояснили в пресс-службе ОНФ Самарской области.

Отмечается, что Народный фронт уже обратился в администрацию Самарского района с вопросом об устранении свалки.

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