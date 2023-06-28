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НовостиОбщество28 июня 2023 16:48

Новый передвижной диагностический комплекс поступил в Нефтегорскую ЦРБ

Он позволит проводить маммографию и флюорографию
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Благодаря комплексу первичная диагностика онкозаболеваний станет доступнее. Фото: vk.com/minzdrav_63

Благодаря комплексу первичная диагностика онкозаболеваний станет доступнее. Фото: vk.com/minzdrav_63

Новый передвижной медицинский комплекс для проведения флюорографии и маммографии поступил в центральную районную больницу Нефтегорска. Его поставили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в областном Минздраве.

В состав комплекса входят два кабинета, в каждом – рабочее место врача. В ближайшее время они будут оснащены современным цифровым оборудованием. Благодаря комплексу первичная диагностика онкозаболеваний станет доступнее для жителей отдаленных сел.

Всего в рамках нацпроекта в Самарскую область поступило 18 мобильных медицинских комплексов и 19 мобильных передвижных ФАПов для оказания первичной медицинской помощи жителям сел.