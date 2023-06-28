Самарцам показали, как львенок Алтай обживается в Самарском зоопарке

Маленький царь зверей любит отдохнуть на лесенке из пеньков. Фото: Самарский зоопарк

Во вторник, 27 июня, в Самарский зоопарк прибыл новый житель – львенок Алтай. Малыш приехал в областную столицу из Барнаула. В зоопарке показали, как маленький царь зверей обживается на новом месте.

Судя по всему, Алтай уже полностью освоился. Работники отмечают, что он даже нашел излюбленное место: львенок любит отдыхать на лесенке из пеньков. На кадрах малыш выглядит довольным новой обстановкой.

Напомним, Алтай занял место Цезаря, который скончался в апреле 2023 года. О смерти любимца самарской публики узнал директор барнаульского зоологического парка «Лесная сказка» Сергей Писарев. Он предложил Самаре львенка, который родился у местной пары Алтая и Аи. Но с одним условием – имя Алтай Алтайевич менять нельзя. Так местный зоопарк обзавелся новым любимцем.

Понаблюдать за малышом можно ежедневно с 10:00 до 16:00.

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