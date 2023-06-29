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НовостиОбщество29 июня 2023 3:55

Самарцы пожаловались на горячий «фонтан» на улице Солнечной

В городе произошла очередная коммунальная авария
Алена ПРОВКИНА
Участок покрыла горячая вода. Фото: "Самара с огоньком

Участок покрыла горячая вода. Фото: "Самара с огоньком

В Самаре местные жители пожаловались на горячий «фонтан» по улице Солнечной. Дорога ушла под воду.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, из-за коммунальной аварии по всей улице растеклась горячая вода. Дорожный участок оказался под кипятком. Гейзер продолжать подавать воду на протяжении всего видео. Пользователи отметили, что авария произошла около 7-й просеки.

О причинах появления «фонтана» и сроках его устранения пока неизвестно. Напомним, это не единственная проблема в областной столице, о которой сообщили горожане. В областной столице местные жители пожаловались на свалку, на которой поселились собаки и крысы.