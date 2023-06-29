Этнографический фестиваль впервые прошел в Железнодорожном районе Самары

На фестивале старались показать многообразие народов, проживающих на территории России. Фото: Антон СЕНЬКО

В Железнодорожном районе Самары впервые прошел этнографический фестиваль «Широка страна моя родная». Он состоялся на территории сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На входе гостей угощали сладостями и баранками. Все желающие могли посетить мастер-классы и сделать традиционную русскую куклу или открытку в виде матрешки. Фестиваль проводили в рамках программы «5 шагов», направленной на поддержку дружественных отношений между народами России.

На фестивале старались показать многообразие народов, проживающих на территории России. Так, выступления подготовили хор русской песни «Малая Родина», чувашский ансамбль танца «Самар Ен», армянский хореографический коллектив «Наири», узбекская музыкальная группа «Мукими».