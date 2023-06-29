Пьяная девушка угнала автомобиль у своего арендодателя в Самарской области

Мужчина написал заявление о привлечении арендатора к уголовной ответственности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области пьяная девушка угнала автомобиль после совместного распития спиртного с его владельцем. Когда мужчина ушел спать, она взяла ключи от его машины и решила покататься.

— 23 июня мужчина сообщил об угоне машины от его частного дома. Накануне днем он припарковал автомобиль и по привычке оставил ключи рядом на клумбе, а после этого распивал алкоголь с девушкой, которая арендует у него комнату, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Утром мужчина обнаружил отсутствие девушки и транспортного средства. Через несколько часов экипаж ДПС в Тольятти обнаружил разыскиваемое транспортное средство на одной из улиц. Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась 33-летняя девушка.

Как оказалось, у нее даже нет водительского удостоверения. Собственник автомобиля рассказал, что с девушкой он близко знаком, однако пользоваться автомобилем не разрешал. По словам самой угонщицы, когда хозяин дома ушел спать, она решила покататься. Мужчина написал заявление о привлечении арендатора к уголовной ответственности.

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