В Самаре злоумышленник заплатил за телефон подделкой

Подозреваемого задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель обратился за помощью в полицию. Он засомневался в подлинности банкнот.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший заранее договорился с покупателем о встрече. 32-летний подозреваемый пришел на парковку и передал 60 тысяч рублей за дорогостоящий телефон. После покупки бывший владелец смартфона стал сомневаться в подлинности купюр и обратился за помощью к правоохранителям.

Двенадцать банковских билетов отправили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что купюры являются поддельными. Полицейские задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.