В Самаре чаще всего в любви к своей работе признаются учителя

О любви к работе чаще говорят учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к своей работе. Чаще всего в любви к своей деятельности признаются учителя.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, любящих работу больше всего среди учителей, главных бухгалтеров и врачей. Среди них в теплых чувствах к своей деятельности признаются 84%, 75% и 71% соответственно. Также в пятерку представителей профессий, радующихся своей работе, попали: экономисты, программисты и дизайнеры.

Часто о нелюбви к своему делу рассказывают продавцы, операторы call-центра и кладовщики. Помимо этого, в привязанности признаются курьеры и охранники.