Постановки проекта питерского куратора «Лес» пройдут в Литературном музее Самары

Автор «Леса» является лауреатом национальной премии «Золотая маска». Фото: Литературный музей

С 30 июня по 5 июля в Самаре пройдут постановки экспериментального театрального проекта куратора из Санкт-Петербурга Бориса Павловича «Лес». Показы организованы в Литературном музее. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что у проекта, как и у леса, нет границ и плана, но есть общая экосистема. Всего она состоит из 16 работ, из них в самарском музее пройдут четыре показа. Автор «Леса» является лауреатом национальной премии «Золотая маска».

В пятницу, 30 июня, в 19:00 можно будет посмотреть спектакль «Лес. Дневники», 2 июля в 19:00 – «Лес. Застолье», 4 июля в 19:00 – «Лес.Книга», 5 июля в 18:00, 19:30 и 20:30 – «Лес. Экскурсия».

Абонемент на все спектакли обойдется в 1700 рублей, а на один спектакль можно купить за 500 рублей. Регистрироваться на покупку билетов нужно по телефону: 8 846 332 11 22.

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