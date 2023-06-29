В Самаре адвоката подозревают в мошенничестве на 2,5 млн рублей

Адвокат обманул своего доверителя, пообещав помочь с установлением психического заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СУ СК по Самарской области Марат Галиханов возбудил уголовное дело в отношении адвоката Палаты адвокатов региона. Юриста подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, адвокат, находясь в квартире одного из домов в Кировском районе Самары, получил от своего доверителя 2,5 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь с установлением мужчине психического заболевания. Это позволило бы тому освободиться от отбывания наказания. На самом деле юрист не мог оказать своему доверителю такую услугу.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Самарской области. Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным силовиками. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего. Ведется следствие. Отметим, адвокату может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.