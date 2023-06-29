В Самаре нашли подрядчика для сноса недостроенного рабочего поселка ДСК-2

Строительство рабочего поселка была заморожено в 90-х годах / Фото: Евгений Щекин

В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для сноса мертвого города – недостроенного рабочего поселка ДСК-2 в Водино Красноярского района. Он выполнит работы за 17,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего на аукцион было подано семь заявок, две из них потом отозвали. Победителем признали компанию, которая предложила наименьшую сумму за свои услуги. Это ООО «Аркада».

Фирме предстоит снести около 10 зданий, в том числе детский сад. Это застройка первой очереди ДСК-2. Работы необходимо будет выполнить в течение 62 календарных дней. Напомним, заказчиком выступает департамент градостроительства Самары.

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