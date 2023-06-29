Флаги и гербы закупят для школ Самарской области за 11,6 млн рублей

Подрядчика ищет министерство образование Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет министерство образование Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить почти 12 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 11 628 388 рублей.

Объявление было размещено 19 июня, окончание подачи заявок было 28 июня, а победителя выберут 30 июня. Подрядчик должен будет до 15 августа закупить 274 флага, 1370 настольных флагштоков с флажками и по 137 больших и малых гербов страны

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.