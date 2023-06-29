В Самаре автобус № 66 начнет ходить по-новому с 29 июня 2023

Работу автобуса № 66 скорректировали для улучшения транспортной доступности жителей Куйбышевского района / Фото: vk.com/samaraavtogaz

В Самаре решили скорректировать работу автобуса № 66 «Автовокзал «Центральный» - ул. Грозненская». Изменения начнут действовать с четверга, 29 июня 2023 года.

- В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Куйбышевского района внесены изменения в маршрут следования автобуса № 66. Последний рейс от автовокзала в 22:07 проследует через поселок Озерный, - сообщил перевозчик в соцсетях.

Также представители транспортной компании отдельно обратились к посетителям и сотрудникам ТРК «Амбар» на Южном шоссе. Они напомнили, что последний рейс автобуса № 66 через их остановку выполняется в 22:25.

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